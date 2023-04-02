شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 11 كشف مستعجل.. محمد عبد الرحمن يُقرر السفر للخارج للهروب من القتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل كشف مستعجل بطولة الفنان محمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر والذي يُعرض حصريًا على منصة Watch It عن القرار الأخير لدكتور سهام (محمد عبد الرحمن) للتخلص من يوسف (مصطفى خاطر) وهو السفر إلى الخارج، فبعدما اتفقا على أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها، عاد يوسف مرة أخرى لتهديد سهام، الأمر الذي جعل السفر هو الحل الأمثل.

وخلال الحلقة، حاول سهام قتل يوسف، ووضع له السم في النسكافيه، ليشرب كلاهما من الكوب ويقومان بإطلاق النار على بعضهما في مشهد كوميدي مميز، ولكن في النهاية استيقظا في السيارة، ليطلب سهام من يوسف الابتعاد عن ألأخته حتى لا تتعلق به أكثر.

ومن المقرر أن يُعرض مسلسل كشف مستعجل في النصف الثاني من شهر رمضان بدايةً من يوم 16 على قناة dmc وذلك في تمام الساعة 11:30 مساءً والإعادة 8:30 صباحًا، وعلى قناة الحياة الساعة 9:30 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 فجرًا و 1:30 ظهرًا، وذلك بعدما عُرض على منصة Watch It في النصف الأول من الشهر.

ويتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك محمد عبد الرحمن في بطولته النجوم مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.