شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 11 كشف مستعجل.. محمد عبد الرحمن يُقرر السفر للخارج للهروب من القتل والان مع تفاصيل الخبر
وخلال الحلقة، حاول سهام قتل يوسف، ووضع له السم في النسكافيه، ليشرب كلاهما من الكوب ويقومان بإطلاق النار على بعضهما في مشهد كوميدي مميز، ولكن في النهاية استيقظا في السيارة، ليطلب سهام من يوسف الابتعاد عن ألأخته حتى لا تتعلق به أكثر.
ومن المقرر أن يُعرض مسلسل كشف مستعجل في النصف الثاني من شهر رمضان بدايةً من يوم 16 على قناة dmc وذلك في تمام الساعة 11:30 مساءً والإعادة 8:30 صباحًا، وعلى قناة الحياة الساعة 9:30 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 فجرًا و 1:30 ظهرًا، وذلك بعدما عُرض على منصة Watch It في النصف الأول من الشهر.
ويتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك محمد عبد الرحمن في بطولته النجوم مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.