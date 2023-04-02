شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 11 جعفر العمدة .. هل يصطدم محمد رمضان بخبر حمل زوجته أم يفرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحداث مشوقة تشهدها حلقة اليوم من مسلسل "جعفر العمدة" بطولة الفنان محمد رمضان، حيث شهدت الحلقة العاشرة أمس حمل زوجته "نرجس" الفنانة منة فضالى، حيث إنها أخبرت والدتها أنها حامل من جعفر، ولكنها تريد أن تفقد جنينها لأن جعفر إذا علم بحملها سيطلقها، وفى نهاية الحلقة أخبرته، وهل يصطدم جعفر بالخبر أم يتقبله خاصة أنه متزوج من 4 وقرر أنه لا ينجب منهم بعد اختطاف ابنه منذ 19 عامًا.

وخلال الحلقة 10 من مسلسل جعفر العمدة تلقت عايدة زوجة جعفر العمدة الرابعة التي تقوم بدورها الفنانة زينة مكالمة هاتفية من خطيبها السابق، وقام بتوجيه لها كلمات محرجة، وقال لها: "كله بيتريق على جعفر علشان لابس جلابية" لتخبر زوجها جعفر بالأمر ليذهب دون علمها إلى مقر شركته ويضربه ضربا مبرحًا.

وشهدت الحلقة العاشرة من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان أول لقاء بين الفنانة مى كساب وأحمد داش بالصدفة عندما ذهب داش للسؤال على جعفر العمدة، وسيطرت بسيارتها على الشارع، ونزل داش من سيارته وقال لها أنا صاحب جعفر العمدة، وعلم أنها زوجة جعفر العمدة وقال لها "انتى رقم كام لترد عليه رقم واحد، وقالت له عدينى يا سخطة".

وكانت الأحداث السابقة من مسلسل جعفر العمدة، كشفت أن داش هو ابن مى كساب المختطف منذ 19 عامًا من داخل المستشفى أثناء ولادته، ولم تعلم حتى الآن أنه ابنها وكذلك زوجها جعفر العمدة.

وبدأت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان بهروب بلال شامة الذي يجسد دوره الفنان مجدي بدر، بعد أن أخبر إسماعيل "عماد صفوت" على مكانه بعد 20 عامًا من البحث عنه، وبمجرد وصول جعفر العمدة استطاع بلال شامة الهرب، واختفى بعيدا عنه الذي يتوعد له والانتقام منه.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.