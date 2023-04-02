شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 11.. هل تتخلى مهرة عن جابر بعد دخوله السجن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الليلة الحلقة 11 من مسلسل ضرب نار، وذلك بعد دخول جابر (أحمد العوضي) السجن، بسبب تهمة الأدوية المغشوشة، ومن المتوقع أن تشهد الحلقة معرفة هل تتخلى مهرة (ياسمين عبد العزيز) عنه بعد دخوله السجن، أم تقف بجانبه، وكيفية تصرف زيدان (ماجد المصري) للتقرب منها مجددًا.

يذكر أن مسلسل ضرب نار الحلقة 10 شهدت ذهاب مهرة (ياسمين عبد العزيز) إلى القسم لمعرفة تهمة جابر (أحمد العوضي)، لتعلم أنه بتهمة توزيع أدوية مغشوشة على الصيدليات وأن هناك وفيات بسبب ذلك، ما يصدم مهرة، وبعد خروجها من القسم يغمى عليها في الشارع، وعند ذهابها إلى الطبيب تعلم أنها حامل.

وفي وقت سابق يعود جابر إلى قريته ليلقي نظرة الوداع على جثمان والدته، وهربه من الشرطة، بسبب الأدوية المغشوشة.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.