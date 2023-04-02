شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد لـ"الخليج 365": شعرت بالقلق بعد تصدري التريند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان أحمد عيد خلال تصريحات خاصة لـ الخليج 365 أنه شعر بالقلق بعد تصدر اسمه التريند بمجرد خبر عودته للتمثيل من خلال مسلسل "عملة نادرة" قائلاً: "لسبب بسيط يتمثل في أنه حينما يتم رفع سقف التوقعات، فالناس يكون عندها شغف بما سيحصل، وينتظرون منك الأكثر، وهو ما أقلقنى لأن الجمهور واعى للغاية، وحينما ينتظر منك شيء، لابد أن تكون على قدره، وفى مستوي طموحاتهم، وسعدت للغاية بردود الفعل بالتأكيد".

وأضاف عن غيابه الفترة الأخيرة: "لم تكن هناك فرصة للعودة، وبالتالى عام تلو الآخر ابتعدت، لأننى غير مهتم بالتواجد لغرض الوجود، ولكن بشرط الدور الجيد الذى أقدمه سواء فى السينما أو الدراما، وحينما أتت تلك الفرصة من خلال سيناريو محترم وعمل جيد وافقت".

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.