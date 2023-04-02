شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهيم: الكوميديا بدوري في مسلسل "جعفر العمدة" غير مقصودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق الفنان أحمد فهيم بشكل كبير خلال الأيام الماضية بعد ظهوره المميز في مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، بدور شقيق جعفر العمدة، كما حصد إشادات واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف أحمد فهيم لـ ”الخليج 365” كواليس مشاركته في مسلسل "جعفر العمدة"، قائلا: إنه يجسد دور "سيد" شقيق جعفر العمدة خلال الأحداث وهو شخص طيب، لا يكتم الأسرار طويلاً، مشيرًا إلى أنه هناك تحولات كثيرة سوف تشهدها الشخصية خلال الحلقات المقبلة.



أحمد فهيم من مسلسل جعفر العمدة

وتابع أنه تحمس للعمل بعد ترشيح المخرج محمد سامي له، لأنه ترشيح مهم بالنسبة له، وأوضح: "لما محمد سامي يرشح أي ممثل بتبقى مسئولية كبيرة عليه، وفرصة كبيرة جدا"، وأنه استعد للشخصية من خلال خبراته الحياتية، لافتا إلى أن الكوميديا في العمل غير مقصودة ولكنه أعجب كثيرا بالسيناريو وورق العمل، واستطاع من خلال ورق العمل تجسيد الشخصية بهذا الشكل.

وعن تعاونه مجددا مع النجم محمد رمضان، ذكر أن الكيمياء بينهما ظهرت بشكل واضح خلال العمل، لأنها ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها معه، مضيفا: "محمد رمضان زميل رحلة كفاح، شاب مكافح وطموح، الكيميا اللي بينا والروح الحلوة واضحة بشكل كبير، وبشكره على كل حاجة".



أحمد فهيم

كما تحدث عن مساحة الدور وظهوره على أفيش خاص بالعمل: "بقالي أكتر من 30 سنة بحاول، وبحلم يكون ليا كرفان وأفيش وأوضة خاصة بيا، ولما بقى ليا أفيش فرحت جدا، وكانت فرحة بعد انتظار طويل، وحبيت أوثقها مع الناس"، مختتما حديثه أن دور "سيد" كان صعبا، خاصة مشاهد "الأكشن" التي تشهدها الأحداث، وأنه اشتغل عليها جيدا، والنتيجة كانت مرضية له.

يذكر أن مسلسل جعفر العمدة يعرض يوميا وحصريا على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والاعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 12 ظهراً، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

والعمل من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.