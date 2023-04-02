شكرا لقرائتكم خبر عن هل يضطر أمير كرارة للزواج من مها نصار في سوق الكانتو لإرضاء جده؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقات الماضية من مسلسل سوق الكانتو مجموعة من الأحداث المشوقة، التي كان من ضمنها قرار جده حسانين القماش "عبد العزيز مخيون"، زواجه من بنت عمته فاطمة "مها نصار"، إلا أن الثنائى رفض الأمر رفضا قاطعا.



سوق الكانتو



سوق الكانتو

ومع مرض الجد حسانين القماش بأزمة صحية بعد طرده لـ طه من السوق بأيام، تجلس بجواره فاطمة، أخبرها أثناء معاناته من المرض بأن اسمه الحقيقي (طه) وغيّره لكي يهرب من الثأر، وأن الدكان ليس من حقه وأنه حرام، ويطلب منها أن تخبر طه بالبحث عن ابن صاحب الدكان ويعطيه حقه.



سوق الكانتو

وبالتالي يبدأ التساؤل حول هل سيساوم حسانين القماش حفيده طه القماش، في العودة إلى جواره في السوق في حالة واحدة وهى زواجه من فاطمة، أو سيعود طه دون شروط، أو لن يعود طه، وستقوم فاطمة بالزواج من رشاد الحرامى "فتحى عبد الوهاب"، في حالة حصوله على باقى أوراق الحجة؟.



مها نصار

يعرض مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة اليوم على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.