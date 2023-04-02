فن ومشاهير

محمد صبحي يقيم إفطارًا رمضانيًا لأبطال مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" (صور)

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القاهرة - سامية سيد - أقام النجم الكبير محمد صبحي إفطارًا لفرقته "استوديو الممثل" بمدينة سنبل بالطريق الصحراوي، حضرته النجمة وفاء صادق وعدد من أعضاء الفرقة ونجوم مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" ومنهم: محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليدا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل ، محمد عبد المعطي، وليد هاني والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف ، والملحن شريف حمدان ، وجمال صبحي شقيق الفنان محمد صبحي ومدير فرقته، الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر والمخرج الصحفي أحمد إسماعيل ومصور فرقة استديو الممثل إسلام فاروق.

الفنان محمد صبحي عقب الإفطار داخل المسرح التقط صورًا تذكارية مع أعضاء الفرقة وأسرهم، ثم ألقي كلمة ترحيبية بالفرقة مؤكدًا استئناف مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" في موسم جديد خلال عيد الفطر المقبل، بداية من يوم الخميس 27 أبريل، وذلك بعد أن حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ عرضها رافعة لافتة كامل العدد، والمسرحية  كوميدية غنائية يقوم ببطولتها ويخرجها النجم الكبير محمد صبحي فارس المسرح العربي، وتشاركه البطولة الفنانة الجميلة وفاء صادق بمشاركة عدد من أعضاء فرقته "استوديو الممثل".

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افطار الفنان محمد صبحي لفرقته
إفطار الفنان محمد صبحي لفرقته
 
افطار فرقة استديو الممثل
إفطار فرقة استوديو الممثل
النجم محمد صبحي مع جاسمين جمال عبد الناصر
النجم محمد صبحي مع جاسمين جمال عبد الناصر
جانب من الافطار السنوي
جانب من الإفطار السنوي

 

فرقة استديو الممثل في الافطار السنوي
فرقة استوديو الممثل في الإفطار السنوي

 

فرقة استديو الممثل والافطار السنوي الرمضاني
فرقة استديو الممثل والإفطار السنوي الرمضاني

 

فرقة استديو الممثل
فرقة استوديو الممثل
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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