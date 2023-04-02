تطورات الحالة الصحية لنجل الفنان محمد ثروت

كتب امير فتحي في الأحد 2 أبريل 2023 05:55 مساءً - كشف المخرج أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت عن تطورات حالته الصحية بعد اكتشاف إصابته بمرض مناعي نادر في الجهاز العصبي “متلازمة الميلر فيشر” وسفره للعلاج بألمانيا .

أشار أحمد ثروت في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إلى أنه سُمح له بالزيارات بعد مرور 4 أسابيع تم بهما حجزه في المستشفى بمفرده فقط .

فكتب قائلا: “بعد 4 أسابيع حجر في المستشفى لوحدي، أخيرًا اتسمحلي بالزيارات والأستاذ محمد ثروت جالي وفطرنا النهاردة مع بعض ربنا يخليك ليا” .

تابع: “وعايز أقول من غير ما أقلبها دراما إن ربنا كارمنا بنعم بيوريهالنا في تجمعاتنا كل عيد ومناسبة أولها رمضان، إللى مالوش طعم من غير لمة عيلتك وصحابك حواليك وإنك تبقي بكامل صحتك” .

أضاف أحمد ثروت: “ياريت اللى ربنا كارمه بالنعم دي أو جزء منها مع إنك ممكن تشوفها بسيطة، استمتع بيها، قدرها وحب كل تفاصيلها” .

واختتم نجل الفنان محمد ثروت: “واحمد ربنا عشان دي حاجات ملهاش ثمن وإللى بيعدي منها ما بيرجعش، فحاول تتأمل في فضل ربنا واشكره دايمًا على نعمة العيلة والصحاب” .