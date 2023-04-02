كتب امير فتحي في الأحد 2 أبريل 2023 05:55 مساءً - كشفت الفنانة منة فضالي عن انزعاجها من ترتيب الأسماء في تتر مسلسل “جعفر العمدة” التي تشارك في بطولته ضمن موم دراما رمضان 2023 .
حيث تم وضع اسم الفنان الشاب أحمد داش قبل اسمها بتتر المسلسل، على الرغم من أنها أقدم منه في هذه المهنة وأكثر نجومية .
فقالت في تصريحات لها خلال استضافتها في برنامج “VIP” مع الإعلامية أميرة بدر: “أنا استغربت واتفاجئت، أصل أنا مبكتبش الكلام ده في العقد” .
تابعت: “معنديش حتة إن أنا أقعد اتشرط واكتب، مبعملش الكلام ده ابدا .. أحمد أصغرنا، ممثل هائل وأنا مبغلطش فيه أنا بحبه أوي بس اتفاجئنا بصراحة أنا وناس كتير” .
واصلت منة فضالي: “هنعمل إيه، المسلسل نزل والتتر نزل أول يوم والتاني واتشال بعد كده في كل القنوات .. اتضايقت بس قولت يومين والتتر ده هيتشال وخليني في الشغل” .
ولفتت إلى أن مخرج العمل محمد سامي لا علاقة له بفكرة وضع أسماء الفنانين على التتر، وإنما الشركة المنتجة للمسلسل، مضيفة: “تقريبا عرفنا إن أحمد كاتب كده في العقد” .
https://www.facebook.com/watch/?v=965152091310344&t=166
وعلى الجانب الآخر خرج أحمد داش بعد تداول تصريحات منة فضالي بمنشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” استعان به لجملة من أغاني مطرب الراب ويجز، فكتب: “تحياتي للي كنت فاكرهم إخواتي” .
كانت هذه تفاصيل خبر “تحياتي للي كنت فاكرهم إخواتي” .. خلاف بين منة فضالي وأحمد داش لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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