“تحياتي للي كنت فاكرهم إخواتي” .. خلاف بين منة فضالي وأحمد داش لهذا السبب

كتب امير فتحي في الأحد 2 أبريل 2023 05:55 مساءً - كشفت الفنانة منة فضالي عن انزعاجها من ترتيب الأسماء في تتر مسلسل “جعفر العمدة” التي تشارك في بطولته ضمن موم دراما رمضان 2023 .

حيث تم وضع اسم الفنان الشاب أحمد داش قبل اسمها بتتر المسلسل، على الرغم من أنها أقدم منه في هذه المهنة وأكثر نجومية .

فقالت في تصريحات لها خلال استضافتها في برنامج “VIP” مع الإعلامية أميرة بدر: “أنا استغربت واتفاجئت، أصل أنا مبكتبش الكلام ده في العقد” .

تابعت: “معنديش حتة إن أنا أقعد اتشرط واكتب، مبعملش الكلام ده ابدا .. أحمد أصغرنا، ممثل هائل وأنا مبغلطش فيه أنا بحبه أوي بس اتفاجئنا بصراحة أنا وناس كتير” .

واصلت منة فضالي: “هنعمل إيه، المسلسل نزل والتتر نزل أول يوم والتاني واتشال بعد كده في كل القنوات .. اتضايقت بس قولت يومين والتتر ده هيتشال وخليني في الشغل” .

ولفتت إلى أن مخرج العمل محمد سامي لا علاقة له بفكرة وضع أسماء الفنانين على التتر، وإنما الشركة المنتجة للمسلسل، مضيفة: “تقريبا عرفنا إن أحمد كاتب كده في العقد” .

https://www.facebook.com/watch/?v=965152091310344&t=166

وعلى الجانب الآخر خرج أحمد داش بعد تداول تصريحات منة فضالي بمنشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” استعان به لجملة من أغاني مطرب الراب ويجز، فكتب: “تحياتي للي كنت فاكرهم إخواتي” .