كتب امير فتحي في الأحد 2 أبريل 2023 05:55 مساءً - أعلنت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد عن انتهاء تصوير مسلسلها “مذكرات زوج”، الذي يتم عرضه في شهر رمضان الجاري .
وأكدت عائشة بن أحمد في منشور لها عبر حسابها على موقع “فيس بوك” على أن هذا المسلسل ساعدها على تجاوز الفترة الصعبة بعد وفاة والدها بسبب انشغالها في التصوير .
فكتبت: “فركش تصوير مذكرات زوج .. انشغالي في التصوير ساعدني برشا بش نتعدى أصعب فترة في حياتي، والحقيقة ما نعرفش إذا هي تعدات وإلا لأ” .
تابعت: “لكن روحي خذات هدنة كانت محتاجتها، يمكن كنت بش نعيش حاجات أكثر من طاقتي .. شكرا لكل صناع العمل .. الله يرحمك وينعمك بابا” .
يذكر أن مسلسل “مذكرات زوج” تدور أحداثه في إطار لايت اجتماعي حول المشاكل الزوجية التي يعاني منها الأزواج في منتصف العمر، ويتكون من 15 حلقة .
ويشارك في بطولة المسلسل كلا من الفنانين: طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، نور خالد النبوي، سما إبراهيم، عمر الشناوي ، على الطيب، حازم إيهاب وغيرهم .
كانت هذه تفاصيل خبر عائشة بن أحمد عن هذا المسلسل: “ساعدني أعدي أصعب فترة في حياتي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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