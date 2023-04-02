عائشة بن أحمد عن هذا المسلسل: “ساعدني أعدي أصعب فترة في حياتي”

كتب امير فتحي في الأحد 2 أبريل 2023 05:55 مساءً - أعلنت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد عن انتهاء تصوير مسلسلها “مذكرات زوج”، الذي يتم عرضه في شهر رمضان الجاري .

وأكدت عائشة بن أحمد في منشور لها عبر حسابها على موقع “فيس بوك” على أن هذا المسلسل ساعدها على تجاوز الفترة الصعبة بعد وفاة والدها بسبب انشغالها في التصوير .

فكتبت: “فركش تصوير مذكرات زوج .. انشغالي في التصوير ساعدني برشا بش نتعدى أصعب فترة في حياتي، والحقيقة ما نعرفش إذا هي تعدات وإلا لأ” .

تابعت: “لكن روحي خذات هدنة كانت محتاجتها، يمكن كنت بش نعيش حاجات أكثر من طاقتي .. شكرا لكل صناع العمل .. الله يرحمك وينعمك بابا” .

يذكر أن مسلسل “مذكرات زوج” تدور أحداثه في إطار لايت اجتماعي حول المشاكل الزوجية التي يعاني منها الأزواج في منتصف العمر، ويتكون من 15 حلقة .

ويشارك في بطولة المسلسل كلا من الفنانين: طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، نور خالد النبوي، سما إبراهيم، عمر الشناوي ، على الطيب، حازم إيهاب وغيرهم .