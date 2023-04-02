“طار للطابق الثاني” .. حفيد فنانة شهيرة بين الحياة والموت بعد اصطدامه بسيارة

كتب امير فتحي في الأحد 2 أبريل 2023 05:55 مساءً - تعرض حفيد الفنانة المصرية الراحلة شريفة فاضل إلى حادث مروع مساء يوم الجمعة الماضية، حيث صدمته سيارة كان يقودها شاب بسرعة جنونية وأطاحت به على ارتفاع عال مما تسبب له في أضرار بالغة في جسده، فيما لاذ السائق بالفرار .

وكشف شقيق حفيد الفنانة شريفة فاضل الذي تعرض للحادث عن تفاصيل الواقعة في تصريحات لموقع “المصري اليوم”، مشيرا إلى أن شقيقه الذي يبلغ من العمر 20 عاما كان عائدا من عمله في إحدى الشركات بمنطقة المهندسين بعد منتصف الليل .

وقال أنه بينما كان شقيقه واقفا في انتظار سيارة أجرة للعودة إلى المنزل، قام شاب يقوم سيارة بسرعة لا تقل عن 140 كم بدهسه وأطاحت به لارتفاع طابق ثانِ، ونزل غارقًا في دمه .

وأضاف حول تداعيات الحادث على أخيه الذي يتواجد في العناية المركزة في حالة صحية حرجة: “مُصاب بنزيف في المخ وكسر في الجمجمة وقطع في الكبد وتجمع دموي في المعدة ونزيف في الحوض وأعصاب عينيه ضعفت” .

تابع موجها بسرعة محاكمة مرتكب الواقعة: “سائق الملاكي كان عمره 19 عامًا، ولا يحمل رٌخصة قيادة وتبينّ أنه أخذ السيارة من صديق له، ولاذا بالفرار بعد انشغال الناس في حالة أخي” .