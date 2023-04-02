شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة نابولي وميلان بث مباشر في الدوري الإيطالي اليوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - مشاهدة مباراة نابولي وميلان بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم، يشهد ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" الليلة مباراة نابولي ضد ميلان، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من مسابقة الدوري الإيطالي الموسم الجاري 2022-2023، ويتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة، فيما يأتي ميلان في المركز الرابع برصيد 48 نقطة.

مباراة نابولي وميلان

ويسعى فريق نابولي لتحقيق الفوز في هذه المباراة لتعزيز موقعه في الصدارة والإقتراب أكثر من حلم جماهيره نحو اللقب الثالث في تاريخ المسابقة. ويعتبر موسم نابولي التاريخي في الدوري الإيطالي تحت قيادة المدرب المخضرم لوتشيانو سباليتي، حيث يسعى الفريق للفوز بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب دام 32 عامًا.

ويتميز فريق نابولي بالقوة الهجومية والدفاعية، إذ يتمتع بلاعبين مميزين مثل لورينزو إنسيني، ودييغو ديمي، وكاليدو كوليبالي، وفابيان رويز، وخوسيه كاييخون، إضافة إلى الحارس البرازيلي الدولي أليسون بيكر.

ويواجه نابولي في هذه المباراة فريق ميلان الذي يسعى لتحسين موقعه في جدول الترتيب وتحقيق الفوز للإقتراب من موقع أفضل في المسابقة. ويتميز ميلان بالخبرة والإمكانيات الفنية للاعبين الكبار مثل زلاتان إبراهيموفيتش، وجانلويجي دوناروما، وأليسيو رومانيولي، وإيسماعيل بناسير، وتيموي باكايوكو.

ويعد ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" مكانًا مميزًا لهذه المباراة، حيث يحمل اسم الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييغو أرماندو مارادونا الذي قاد فريق نابولي للفوز بلقب الدوري الإيطالي مرتين في تاريخه، ويعتبر هذا الملعب مكانًا مميزًا لعشاق الكرة الإيطالية والعالمية، حيث يحتفل بالإنجازات الكبيرة التي حققها مارادونا في مسيرته الكروية.

موعد مباراة نابولي ضد ميلان

أخيرًا، من المقرر إقامة المباراة رقم 8 في الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الإيطالي 2023، مساء اليوم الأحد، عند العاشرة إلا الربع ( 9:45 م ) بتوقيت السعودية وقطر والبحرين، التاسعة إلا الربع ( 8:45 م ) بتوقيت مصر، السابعة إلا الربع ( 6:45 م ) بالتوقيت العالمي “غرينتش”.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة نابولي وميلان اليوم في الدوري الإيطالي 2022/2023

وبشأن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة نابولي ضد ميلان بث مباشر اليوم، في الدوري الإيطالي 2022/2023، فإن هناك مجموعة من القنوات المفتوحة داخل مجموعة من الدول تعرض مباريات الدوري الإيطالي بشكل حصري، وكذلك عدد من المباريات الكبرى في مختلف الدوريات الأوروبية، ونعرضها لكم في هذا الجدول، لمشاهدة مباراة نابولي وميلان بث مباشر.