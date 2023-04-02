ياسمين صبري تثير الجدل بعد حديثها عن اعتزالها وارتدائها الحجاب

أثارت الفنانة ياسمين صبري الكثير من الجدل خلال الساعات الماضية بعدما كشفت في تصريحات صحافية أنها يمكن أن ترتدي الحجاب يومًا ما، كما تحدثت عن استغلال المرأة لمفاتنها للحصول على الفرص.

وقالت ياسمين: "أنا خليفة الله وبصنع قدري والكون كله مسخّر لخدمتي، وأقدر أتحكم به حتى الجماد فيه، وأنا امرأة مؤمنة وأربط أي شيء أعمله بالدين الإسلامي".

وواصلت: "بحرص إني أسمع نفسي كلمات الرحمة عشان أكون متصالحة مع نفسي والآخرين، ودايماً في المواقف الصعبة بلجأ إلى الله وبرجع له ومش بقاوم دموعي لأن الدموع مهمة لأي إنسان سواء كان رجل أو امرأة والبكاء مفيد إنما الكبت بيضر صاحبه.

وتطرقت ياسمين صبري للحديث عن طفولتها وتأثير جدتها على حياتها قائلة: "جدتي ربتني بأفضل طريقة وأسلوبها خلاني امرأة منضبطة لا ترتكب الأخطاء، بعد ما كنت مراهقة وحتى في التمرين مدربي كان بيقول لي: الشخص الذي يسعى إلى النجاح والاختلاف لابدّ أن يدفع الضريبة، وأنا شايفة إن الجيل الجديد ينقصه الانضباط وأعتقد إن السوشيال ميديا أثرت بشكل سلبي على الجيل دا.

واستكملت: "أنا بأؤمن بكرم الله، ومن صغري كنت أتمتع باستحقاق عالي وبجذب الأشياء اللي بحلم بها، وأؤمن بأن الشخص لازم يعرف عيوبه ونواقصه عشان يصححها، وبقيت دلوقتي حريصة على نفسي وبخاف على حياتي جدًا.

كما تحدثت عن الانتقادات التي تتعرض لها، قائلة: "لا أهتم بالتعليقات السلبية وكل شخص مُعرض للنقد ولو شخص بيفرض الانتقاد يبقى هيفضل في البيت، والنجاح له ضريبة".

وكشفت ياسمين صبري عن رغبتها في ارتداء الحجاب، قائلة: أفكر يومًا ما أن أرتدي الحجاب؛ لأني مسلمة ومؤمنة وبالتالي الفكرة موجودة، وبنزعج من النساء اللي بيبرزوا مفاتنهن للفت الأنظار أو جذب الفرص، وأول عمل فني ليا كنت بمسك قميصي عشان أخفي مفاتني لأني عايزة أظهر كامرأة مش مجرد ملابس أو مفاتن ملفتة.

وواصلت: "أناقة المرأة في احتشامها زي العائلات الملكية وطبعًا عندنا دا في العالم العربي، وأنا شخصية طبيعية وهادية وبيتوتية وبسيطة وانطوائية ولا أهتم بالأضواء وبكتفي بأصدقائي من قبل الشهرة خاصة لأني مش بثق بسهولة في الآخرين وبخاف أدخل ناس جديدة حياتي عشان ميكونش تقربهم مني بدافع المصلحة.

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