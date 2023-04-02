أبطال "علاقة مشروعة" يحتفلون بانتهاء التصوير

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى أبطال مسلسل "علاقة مشروعة" من تصوير أحداث العمل، الذي يعرض حاليًا ضمن الماراثون الرمضاني على شاشة "Dmc".

ويحقق مسلسل علاقة مشروعة نجاحاً وتفاعلاً جماهيرياً كبيراً من عرض أول حلقاته، حيث يتصدر ترند موقع جوجل وكذلك توتير بشكل يومى مع عرض كل حلقة جديدة، لاسيما وأن الحلقات تشهد أحداثا مثيرة ومشوقة وغير متوقعة وتحبس أنفاس المشاهدين، بسبب طبيعة القصة القائمة على العلاقات الزوجية والخيانة.

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مسلسل "علاقة مشروعة" مكون من 15 حلقة، وهو بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، ميمى جمال، محمود فارس، كريم محجوب، جودى مسعود، كريم عزيز، عمر رزيق، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى

وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".





ويعرض المسلسل على قناة dmc الساعة 11.30 مساء وتعاد الساعة 8.30 صباحاً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 8 مساء وتعاد الساعة 3 صباحاً والساعة 9 صباحاً والساعة 2 ظهراً، وعلى قناة الحياة الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.30 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى الحياة دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 6.45 صباحاً والساعة 11.45 صباحاً، بجانب العرض على منصة watch it الساعة 10 مساء.

