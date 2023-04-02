شكرا لقرائتكم خبر عن بداية رومانسية ونهاية درامية لـ أمير كرارة ومى عز الدين في سوق الكانتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل سوق الكانتو عودة علاقة الحب بين طه القماش "أمير كرارة"، وراوية "مى عز الدين"، وذلك بعد تخلف الأول عن ميعاده مع الثانية بسبب القبض عليه.



سوق الكانتو



سوق الكانتو



سوق الكانتو

ومن ثم بدأت أحداث الحلقة العاشرة بـ مجموعة من المشاهد الرومانسية التى جمعت الثنائى طه وراوية، مع ذهابه إلى البنسيون، بالرغم من رفض والدة راوية لعلاقتهما، وإخبار راوية لـ طه أنها قررت عدم السفر بسبب خوفها عليه، وعدم معرفتها بـ مكانه.

ولم يوقف راوية "مى عز الدين"، رفض والدتها "شيرين"، لـ علاقتها بـ طه القماش "أمري كرارة"، فقررت أن يحضر للحفل الذى ينظمونه فى البنسيون، وأحضرت له بدلة خاصة، ورقصا سويا.



سوق الكانتو



سوق الكانتو



سوق الكانتو

إلا أن والدته "شيرين"، قررت قلب "الترابيزة" عليهما، وأعلنت خطوبتها على يوسف "جلال الزكى"، في خلال الحفل، ما استدعى خروج الثنائى طه وراوية من البنسيون، والمبيت على الشاطئ لـ صباح اليوم الثانى، ألا أن يوسف فاجئهما، وأحضر مجموعة من "البلطجية"، لتنتهى أحداث الحلقة العاشرة من العمل بـ شرب طه.

ومع هذه النهاية، يبدأ التساؤل عما سيواجهه طه وراوية من عقبات للوصول لـ حبهما إلى بر الأمان.



سوق الكانتو



سوق الكانتو



سوق الكانتو



سوق الكانتو

يعرض مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة اليوم على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.