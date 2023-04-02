شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين لـ هالة صدقى: أسعدتينا فى رمضان بفنك الجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة إلهام شاهين، صديقتها النجمة هالة صدقى على تألقها في دراما رمضان الحالى بمسلسلى جعفر العمدة وسره الباتع.

وكتبت إلهام شاهين، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "هالة صدقى تألق عظيم فى رمضان دور كوميدى فى جعفر العمدة تموتنى من الضحك، الملكة صفصف ودور تراجيدى فى مسلسل سره الباتع مليء بالمشاعر الصادقة المؤثرة برافو هالة النضج والخبرة وتجارب الحياة تصقل الفنان أسعدتينا فى رمضان بفنك الجميل يا جميلة".





مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.