شكرا لقرائتكم خبر عن أول حكم فى قضية مقتل مديرة تصوير فيلم "Rust" بحبس مساعد المخرج الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حكم على مساعد المخرج الأول لفيلم "Rust"، بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ بعد اتفاق أقر فيه بالذنب، وهو الفيلم الذى شهد تصويره واقعه إطلاق نار عرضي على يد الممثل والمنتج أليك بالدوين، أودى بحياة مصورة سينمائية، وفقًا لموقع فوكس نيوز.

وتعد هذه أول إدانة في القضية بتهمة الإهمال في استخدام سلاح فتاك، وكان هذا المساعد الأول، ديف هولز، هو الذي سلّم أليك بالدوين، سلاح كان من المفترض أن يكون محشو برصاص فشنك، وقام الممثل بتفعيله ما أدى إلى مقتل المصورة هالينا هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا.



اليك والشخص الذى حكم عليه

كان ديف هولز قد أعطاه السلاح، وقال لبالدوين إنه غير خطير، وقد وجهت إلى أليك بالدوين تهمة القتل غير العمد، ويواجهان احتمال السجن حتى 18 شهراً وغرامة قدرها خمسة آلاف دولار.

وأسقط المدعون العامون المسئولون عن التحقيق فى قضية مقتل مديرة تصوير فيلم "Rust" خلال العام 2021 بطلقة عرضية من مسدس كان يستخدمه أليك بالدوين، تهمة "الظروف المشددة" المرتبطة باستخدام السلاح، التى كانت موجهة إلى الممثل.

وقع الحادث يوم 21 أكتوبر 2021، فى موقع تصوير "راست" داخل مزرعة فى سانتا بولاية نيو مكسيكو، عندما ضغط بالدوين على الزناد من سلاح كان يُفترض أنه يحوى طلقات خلبية، لكن مقذوفة حيّة أصابت مديرة التصوير البالغة 42 عاما هالينا هاتشنز أدت إلى مقتلها، فيما أصيب المخرج جويل سوزا بجروح.

اتهام أليك الدوين بالقتل غير العمد رسميًا

ويشار إلى أن وثائق قضائية أفادت - فى وقت سابق - أن الممثل العالمي أليك بالدوين والمسئول عن الأسلحة في فيلم "راست" هانا جوتيريز ريد اتُهما بالقتل غير العمد على خلفية إطلاق الرصاص الذي راحت ضحيته المصورة السينمائية هالينا هتشينز أثناء تصوير الفيلم بنيو مكسيكو في 2021، حسبما نشر موقع bbc.

وكانت ماري كارماك ألتوايز قد وجهت التهم بعد شهور من التكهنات حول ما إن كانت ستجد دليلا على أن بالدوين أبدى تجاهلا جنائيا للسلامة عندما أطلق من مسدس كان يتدرب عليه رصاصة حية قتلت هتشينز، واتهم كل من بالدوين وجوتيريز ريد بتهمتين بالقتل غير العمد.