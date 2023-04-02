فنان مصري شهير يفاجئ جمهوره بهذا القرار: “سأعتزل وأتفرغ لحب الله”

كتب امير فتحي في الأحد 2 أبريل 2023 02:51 مساءً - أعلن الفنان توفيق عبد الحميد عن نيته في اعتزال الفن والتفرغ إلى حب وعبادة الله بعد أن يتخطى الوعكة الصحية التي يمر بها ويستطيع أن يقدم عمل مسرحي عن شخصية شيخ المتصوفة “الحسين بن منصور الحلاج” .

كتب توفيق عبد الحميد في منشور عبر حسابه على موقع “فيس بوك”: “علامة الأذن التيسير، إذا شاء الله وتعافيت سأقوم بتقديم الحلاج على المسرح، لأني على قناعة بأنه ظلم ظلماً شديداً وأعتزل وأتفرغ لحب الله” .

وكان قد سبق وكشف الفنان توفيق عبد الحميد عن حاجته للخضوع لعملية جراحية في العمود الفقري لكي يتمكن من ممارسة مهنة التمثيل، إلا أنه متردد من اتخاذ هذا القرار .

ويرجع السبب من وراء خضوعه لهذه العملية الجراحية إلى إصابته خلال الفترة الماضية بإنزلاق غضروفي، والذي يؤثر على حركته بشكل كبير .

يذكر أن أخر أعمال توفيق عبدالحميد كان مسلسل “يوتيرن” مع الفنانة ريهام حجاج، والذي تم عرضه ضمن موسم دراما رمضان من العام الماضي .