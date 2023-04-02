لحظة ظهور صدر ملكة جمال الأردن بالكامل ومتابع: بتقلد سما المصري و صافيناز

فنون - سعد محمود - نشرت ملكة جمال الأردن زينة العلمي صورة لها عبر الإنستغرام ظهرت بها بإطلالة جريئة مرتدية فستان أصفر مكشوف الصدر، وبرزت أنوثتها بطريقة ملفتة، وسدلت شعرها مع مكياج صارخ.

وأثارت صورة زينة العلمي جدلا واسعا بين المتابعين الذين اعتبروا إطلالتها جريئة ومبالغ فيها، كما اتهمها البعض بإجراء الكثير من عمليات التجميل لتبرز مفاتنها، بينما تغزل البعض بجمالها وإطلالتها وعبروا عن حبهم وإعجابهم بها.

وكانت قد نشرت زينة العلمي صورة أخرى لها في وقت سابق، مرتدية فستان مكشوف وملون بالتركواز والبيج لاقت بها إستحسان المتابعين.

زينة العلمي مواليد 1987، حصلت على لقب ملكة جمال الأردن لعام 2014. وسفيرة السلام العالمي للأمم المتحدة، تلقت تعليمها في أكاديمية التجميل الفرنسية سنة 2013 شاركت في مسابقة “فتاة العرب المثالية”، كما تم منحها لقب ” سفيرة السلام العالمي للأمم المتحدة” خلال مؤتمر السلام ومكافحة الجوع الذي عقد في دبي في الامارات العربية المتحدة، ومنحت أيضا لقب “سفيرة السياحة” من وزير السياحة المصري هشام زعزوع، كما شاركت في ادوار تمثيلية في فيلم “خسسني شكراً” الذي عرض سنة 2019، وشاركت أيضا في مسلسل ” جنون الشهرة”.