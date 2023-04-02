معرض الكتاب المسرحي يفتتح دورة الثانية غداً بالمجلس الأعلى للثقافة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس؛ افتتاح معرض الكتاب المسرحي "الدورة الثانية"، والتي تنظمه لجنة المسرح.

يأتى ذلك في التاسعة مساء غدا الإثنين ببهو المجلس الأعلى للثقافة ويستمر المعرض أسبوعًا خلال الفترة من 3 حتى 9 إبريل 2023، من الحادية عشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

ويقام المعرض بالتعاون بين المجلس

الأعلى للثقافة وعدد كبير من المؤسسات المعنية بالنشر من بينها الهيئة المصرية العامة للكتاب، والمركز القومي للترجمة، والمركز القومي للمسر، والهيئة العامة لقصور الثقافة، واتحاد الناشرين المصريين، ودار المعارف.

ويصاحب المعرض خصم 50% على إصدارات المجلس الأعلى للثقافة.