فن ومشاهير

معرض الكتاب المسرحي يفتتح دورة الثانية غداً بالمجلس الأعلى للثقافة

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن  المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس؛ افتتاح معرض الكتاب المسرحي "الدورة الثانية"، والتي تنظمه لجنة المسرح.

يأتى ذلك في التاسعة مساء غدا الإثنين ببهو المجلس الأعلى للثقافة ويستمر المعرض أسبوعًا خلال الفترة من 3 حتى 9 إبريل 2023، من الحادية عشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

 

ويقام المعرض بالتعاون بين المجلس

الأعلى للثقافة وعدد كبير من المؤسسات المعنية بالنشر من بينها الهيئة المصرية العامة للكتاب، والمركز القومي للترجمة، والمركز القومي للمسر، والهيئة العامة لقصور الثقافة، واتحاد الناشرين المصريين، ودار المعارف.

ويصاحب المعرض خصم 50% على إصدارات المجلس الأعلى للثقافة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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