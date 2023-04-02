الغناء الشعبي يحيي افتتاح ليالي رمضان في ثقافة الشرقية

ياسر رشاد - القاهرة - فى خضم برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، لليالي رمضان الثقافية والفنية، أحيت فرقة الشرقية للموسيقى والغناء الشعبي بقيادة الفنان صبري رفاعي أولى ليالي رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة الشرقية وذلك على مسرح قصر ثقافة الزقازيق مساء أمس.

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مجموعة من الأغانى قدمتها الفرقة منها "أهلا أهلا يا رمضان، رايحة فين يا حاجة، طول بالك طول، الفل والياسمين، ادلع يا حلو، ابدأ باسم الله".

أما فرقة الأراجوز فقدمت عرضًا من بطولة مهدي السيد وتريزا فريد وزينب عطية وأحمد سمير، وتناول العرض عددًا من السلوكيات السلبية والخاطئة التي يمارسها الصائمون، حتى أصبحت عادات سنوية خلال الشهر الفضيل ككثرة الأكل حيث يربط كثير من الصائمين شهر رمضان بكثرة الأكل، وتأخير الإفطار بلا عذر، الانشغال عن العبادات بمشاهدة المسلسلات والبرامج. إلى جانب ورشة فنية للرسم على وجوه الأطفال للفنانة تريزا فريد وزينب عطية.

ومن ناحيته، احتفل نادي أدب قصر ثقافة الزقازيق بذكرى انتصارات العاشر

من رمضان بأمسية أدبية أدارها د. إبراهيم عطية، وتحدث محمد على إسماعيل أحد أبطال حرب أكتوبر عن ذكرياته مع الحرب المجيدة، ثم ألقى الشعراء بعض من قصائدهم احتفالاً بهذه الذكرى، فقدم فكرى هندواي قصيدة "عبرنا المانع"، ممدوح عبد الهادي قصيدة "سوشيال ميديا"، صلاح محمد على قصيدة "العبور العظيم"، عبد العزيز إمام قصيدة "مسحراتي، محاسن بيومي قصيدة بهية، فرج الضوي المركب التي تسافر للشمس، محمد عبد المقصود قصيدة قطر بلبيس.

جاء الافتتاح بحضور أمل عبد الله رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، الشاعر أحمد سامي خاطر مدير عام ثقافة الشرقية، حيث ينظم الفرع عددا كبيرا ومتنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية للاحتفاء بالشهر الفضيل.