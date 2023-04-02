أغنية لـ عمرو دياب وأخرى راب بصوت هاني شنودة

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الموسيقار هاني شنودة من مكساج أغنية "علشان بهواك" والتي كان معداً لها أن بصوت المطرب عمرو دياب، لكن اقتنصها صوت المطرب الصاعد عيسى والذي يضع اللمسات النهائية لتصويرها.

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كما انتهى شنودة من غناء أغنية "معلم" وهي أغنية راب بصوت هاني شنودة، حيث صرح الشاعر الفنان أحمد الشوكي كاتب الأغنيتين، أن

كلتاهما عملان يراهن عليهما بصوت عيسى المطرب الصاعد المتميز، والثانية علامة جديدة مبهرة على طريق الراب، ومثال للمطربين الجدد الذين عليهم أن ينشغلوا بالجمال لا مجرد تقديم شكل جديد.

وقال الشوكي،: سعادتي كبيرة أن نجحت في جعل الموسيقار هاني شنودة يغنيها بصوته".