محمد لطفي يكشف أسراره بالحبر السري

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفنان محمد لطفى، ضيفًا على الإعلامية أسماء إبراهيم، اليوم الأحد، في برنامجها "حبر سري"، ويذاع على شاشة القاهرة والناس.

ومن المقرر أن يكشف الفنان محمد لطفي، الكثير من الأسرار الفنية والشخصية، وعلاقته مع زملائه من داخل الوسط الفني.

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يذكر أن برنامج "حبر سري"، تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم يوميًا طوال شهر رمضان المبارك على شاشة قناة القاهرة والناس، بعد الإفطار مباشرة، وتستضيف خلاله نجوم الفن في مصر والوطن

العربي والرياضة والعديد من الشخصيات العامة البارزة.

وكانت كشفت الإعلامية أسما إبراهيم، عن أقوى حلقات برنامجها "حبر سري" الذي يعرض في شهر رمضان المبارك من كل عام ويستضيف مجموعة كبيرة من النجوم.



وأكدت أسما إبراهيم"، أن الموسم الحالي من برنامج "حبر سري سيكون أكثر شراسة مع الضيوف، معقبة: "الموسم ده أنا شريرة أوي".