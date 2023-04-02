الهرشة السابعة الحلقة 10 .. أجواء الحزن تسيطر على أمينة خليل ومحمد شاهين

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر مسلسل الهرشة السابعة الحلقة 10، مؤشرات البحث العالمي جوجل، إضافة إلى عدد من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وشهدت أحداث مسلسل الهرشة السابعة الحلقة 10، أجواء مشحونة بالحزن والعند والألم، إذ تمت إجراءات الطلاق بين آدم ونادين، بعد محاولات من الإصلاح بينهما .

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مسلسل الهرشة السابعة الحلقة 10

تبعت انهاء إجراءات الطلاق استرجاع ذكريات السبع سنوات التي عاشاها نادين وآدم سويًا تحت سقف بيت واحد، والنظر إلى لحظاتهما داخل أركان المنزل.

وترك آدم المنزل مع توديع طفليه وتوصيتهما بالاهتمام بدراستهما وطاعة والدتهما.

قصة وأبطال مسلسل الهرشة السابعة

مسلسل الهرشة السابعة من بطولة: "أمينة خليل، عايدة رياض، عماد رشاد، أسماء

جلال، محمد شاهين، علي قاسم، حنان سليمان، محمد محمود"، ومن تأليف: مريم نعوم، وإخراج: كريم الشناوي.

سُميت تلك الإضطرابات بـ"هرشة السنة السابعة"، والتي تتحدث عن أهم التغيرات النفسية والفسيولوجية التي تطرأ على كلا الزوجين، بدءاً من السنة الخامسة وحتى السابعة، فتجعل هذه المرحلة الأصعب في عمر الزواج، وبالتالي تزيد فيها نسب الخلافات، ومن ثَمّ الطلاق.