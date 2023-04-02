مواعيد عرض مسلسل "سره الباتع" الحلقة 12

ياسر رشاد - القاهرة - يعرض مسلسل سره الباتع، على شاشة الحياة، والذي يشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الدراما التلفزيونية، ومن بينهم الفنان أحمد فهمي، وحسين فهمي.

مواعيد وقنوات عرض سره الباتع

وتعرض حلقات مسلسل سرهُ الباتع في تمام الساعه 10 مساء على قناة الحياة والساعة 11 مساء على الحياة دراما.

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مسلسل "سره الباتع" دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلًا وممثلة من مختلف الأجيال، أبرزهم: أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد

السعدني،

حنان مطاوع، ريم مصطفى، حسين فهمي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد وفيق.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل هالة صدقى، نجلاء بدر، منه فضالي، أحمد عبدالعزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبدالمنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم.