حنان مطاوع: “أوعي تبكي على واحد ماسكرتك أغلى منه”

كتب امير فتحي في الأحد 2 أبريل 2023 12:50 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة حنان مطاوع من كواليس تصوير مسلسلها الرمضاني “وعود سخية”، توجه من خلاله نصيحة طريفة للفتيات .

ظهرت حنان مطاوع في مقطع الفيديو وهي ترتدي ملابس شخصبتها في المسلسل، وتقول في نصيحتها: “علامك ووظيفتك وقرشك هما سلاحك .. أوعي تبكي على واحد ماسكرتك أغلى منه” .

وتجسد حنان مطاوع في مسلسل “وعود سخية”، دور امرأة شعبية تُدعى “سخية”، تعيش في حارة بسيطة وتتعرض للظلم والقهر خلال حياتها وتحاول أن تستعيد حقوقها في إطار من الإثارة والتشويق .

ويشارك في بطولة مسلسل “وعود سخية” بجوار حنان مطاوع كلا من الفنانين: عبير صبري، ريم البارودي، سماح أنور، نضال الشافعي، ناصر سيف، عابد عناني وغيرهم .. وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد حسن .