شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل علاقة مشروعة يعكس جمال أسوان فى 10 صور جمعت ياسر جلال ومي عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال، والذى يعرض على قناتى الحياة وDMC ومنصة Watch it تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، حيث يستمتع المشاهدون بقصة العمل الدرامى والصورة والديكورات الجميلة.

وكما أن مسلسل علاقة مشروعة استطاع أن يعكس جمال أسوان والطبيعة الخلابة بها خلال الحلقات السابقة وتحديدًا في الحلقتين السابعة والثامنة، حيث سافر "عمرو" ياسر جلال و "بثينة" مي عمر، إلى أسوان لقضاء أوقات رومانسية سعيدة حيث تجمعهما علاقة حب قوية من قبل زواجهما.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.



مسلسل علاقة مشروعة يعكس جمال اسوان



مسلسل علاقة مشروعة يعكس جمال اسوان



مسلسل علاقة مشروعة يعكس جمال أسوان



مسلسل علاقة مشروعة يعكس جمال أسوان



مسلسل علاقة مشروعة يعكس جمال أسوان



مسلسل علاقة مشروعة يعكس جمال أسوان



مسلسل علاقة مشروعة يعكس جمال أسوان



مسلسل علاقة مشروعة يعكس جمال أسوان



مسلسل علاقة مشروعة يعكس جمال أسوان