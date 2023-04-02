معرض فيصل للكتاب يستهدف نشر المعرفة وبناء الشخصية فى المناطق المفتقرة إلى الخدمات الثقافية

ياسر رشاد - القاهرة - معرض فيصل للكتاب يُمثل نشاطًا رمضانيًا مهمًا يستهدف نشر المعرفة وبناء الشخصية المصرية فى المناطق التى تفتقر إلى الخدمات الثقافية.

فمشاركة أكثر من 30 ناشرًا تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اليوم، فعاليات الدورة الحادية عشرة لمعرض فيصل للكتاب.

وينظم المعرض الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في أرض الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمنطقة الطالبية بحي فيصل، وويستمر حتى 12 إبريل 2023.

3000 متر مربع مساحة عرض تكشف عن آلاف الكتب المخفضة أمام الناهمين والمحبين للقراءة خصوصاً فى شهر رمضان الكريم، عبر عدد

كبير من دور النشر و قطاعات وزارة الثقافة، مثل صندوق التنمية الثقافية والمركز القومى للترجمة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وغيرها، إلى جانب المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وزارة الأوقاف ومؤسسة دار المعارف، وعدد من دور النشر الخاصة، ويضم المعرض جناحاً لمبادرة الكتب المخفضة التي تقدمها وزارة الثقافة بسعر زهيد يبدأ من جنيه واحد حتى 20 جنيهًا.