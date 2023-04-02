ليالي رمضان الثقافية للمرة الأولى في العريش

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت، أمس، فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية للمرة الأولى في قصر ثقافة العريش، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وشهد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، انطلاق الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن فعاليات البرنامج المركزي لوزارة الثقافة بالمحافظات، وجاءت الانطلاقة تزامنا مع الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة.

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قدم محافظ شمال سيناء، خلال كلمته، التهنئة للقيادة السياسية وأبناء محافظة شمال سيناء بذكرى العاشر من رمضان، مشيرا أنها تحمل كل معاني النصر والعزة والكرامة للشعب المصري وتعيد إلى الأذهان ملاحم وبطولات عسكرية سجلها التاريخ للجيش المصري، مضيفا أنه في هذا اليوم حققت العسكرية المصرية نصرا عظيمًا أعاد أرض سيناء لمصر وأعاد كرامة الأمة العربية بكاملها.

وأكد محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، أن الاحتفال بليالي رمضان الثقافية مستمر حتى يوم 22 رمضان الجاري، حيث يتضمن أمسيات ثقافية وشعرية وعروض فنية ومسرحية وورش حكي وألعاب شعبية وورش إبداعية ومحاضرات متنوعة وورش لصناعة فانوس رمضان وأخرى لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمختلف قصور الثقافة على مستوى المحافظة.

معرض كتاب إصدارات قصور الثقافة

بدأت الفعاليات بتفقد معرض الفنون التشكيلية لفناني سيناء، بالإضافة إلى معرض كتاب إصدارات قصور الثقافة ومعرض المشغولات اليدوية والحرف البيئية السيناوية،

ثم اتجه الحضور لبهو المسرح لبدء فعاليات الحفل، الذي تضمن عرضا فنيا لفرقة العريش للفنون الشعبية قدمت خلاله بعض الرقصات الفلكلورية منها: الدبكه السيناوية، قيم الأفراح، الدحية، رجال سيناء، تدريب كابتن سامح الكاشف، ثم عرض فني لفرقة بني سويف للفنون الشعبية بدأت برقصة العصا، الحرفيين، التنورة.

واختتم الحفل بتكريم فرقة بني سويف للفنون الشعبية تقديرا لمشاركتهم المتميزة وحضورهم إلى العريش لافتتاح فعاليات ليالي رمضان.

حضر الافتتاح أشرف المشرحاني مدير عام ثقافة شمال سيناء، نادر مصطفى عضو مجلس النواب ووكيل لجنه الثقافة والإعلام والآثار، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والإعلامية ورجال الأزهر الشريف وأبناء وأهالي محافظة شمال سيناء.