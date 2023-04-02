القبض على المعلم فهيم بعد قتل زوجته.. الحلقة 10 من "وعود سخية"

ياسر رشاد - القاهرة - أحداث ساخنة ومثيرة شهدتها الحلقة العاشرة من مسلسل "وعود سخية"، حيث تم القبض على المعلم فهيم بعد قتله زوجته سلوى خطاب.

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وتعرف فرج ابن المعلم فهيم على جثة والدته، وقام بمواجهة والده في القسم قائلاً له :"عمري ما هسامحك ومش هتشوف وشي تاني طول مانت عايش".

بينما قامت سخية حنان مطاوع برواية ما حدث وقت وقوع الجريمة لشقيق المعلم فهيم، وقام فرج بطردها من المنزل وتصدى له منصور

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وقامت سخية، بالحماية في شقيق المعلم حتى يأمر بعودتها لمنزلها رغما عن فرج ابن المعلم.

ويعرض مسلسل وعود سخية من بطولة الفنانة حنان مطاوع على شاشتي on والقاهرة والناس، والنهار، المكون من 15 حلقة ويعرض في النصف الأول من شهر رمضان 2023.

ويعرض المسلسل على قناة النهار الساعة 12 منتصف

الليل وعلى قناة النهار دراما الساعة 1 صباحا.

وتدور أحداثه حول، شخصية تعرضت للظلم والقهر، كما تعرضت لاتهامات كثيرة وهي بريئة منها، موضحة أن الشخصية تمر بتحولات كثيرة، تدفعها إلى الانتقام من كل الناس التي تآمرت عليها.

أبطال مسلسل وعود سخية

ويشارك في بطولة مسلسل وعود سخية باقة كبيرة من النجوم البارزين، منهم، الفنانة حنان مطاوع، نور محمود، وسلوى خطاب، وصفاء الطوخي، وتيسير عبد العزيز، وسمر علام من تأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد حسن، بالإضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف.

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