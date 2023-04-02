جابر يسلم نفسه للشرطة.. الحلقة 10 من "ضرب نار"

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت أحداث الحلقة 10 من مسلسل "ضرب نار"، العديد من الأحداث الساخنة، حيث جمعت الحلقة مواجهة عنيفة بين «مُهرة» و«جابر» بعد طلب القبض عليه وهروبه من أفراد الشرطة.

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واجهت «مهرة» التي تقدمها النجمة ياسمين عبد العزيز، زوجها «جابر أبو شديد» الذي يقدمه النجم أحمد العوضي، بعد مطاردة الشرطة له وهروبه منهم، وتوجه له «مهرة» عبارات قاسية له.

يعجز «جابر» عن الدفاع عن نفسه ويستمع إلى كلمات «مهرة» القاسية دون رد، ويخبرها أنه سيقوم بتسليم نفسه إلى الشرطة، ثم تطرده «مهرة» وتطلب منه المغادرة.

ويقوم «جابر» بتسليم نفسه للشرطة بالفعل، ويعترف على نفسه وسط صدمة وانهيار «مهرة» وإلحاحها على أن يخبرها بالحقيقة.

يُعرض مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، عبر شبكة قنوات ON بشكل حصري والإعادة على قناة ON DRAMA الساعة 8:15، التي تأتي بتردد 11861 رأسي خلال شهر رمضان، كما يتم عرض حلقات المسلسل عبر منصة WATCH IT الرقمية، كما يتم عرض المسلسل على قناة on.

تفاصيل مسلسل "ضرب نار"

يسلط المسلسل الضوء على كفاح الفتاة المصرية ابنة البلد، وتجسد "ياسمين" خلال الأحداث دور فتاة مكافحة

من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي.

تقوم «مهرة» بتأجير مسكن لـ«جابر» مقابل مبللغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفان

على بعضهما البعض ويحدث تقاربا ويتم تتويج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان، يتميز بالسطوة والنفوذ ويقوم بدوره ماجد المصري، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.

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