هروب و زواج و10 مليون دينار أحداث الحلقة العاشرة من "قرة عينك"



ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل قرة عينك أحداث كثيرة، حيث بدأت الحلقة بمش هوادة حادة بين فائقة ريم عبدالله و شقيقتها "فاطمة" شيماء علي، وجرحت مشاعرها بسبب عدم قدرتها على الإنجاب

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وفي مشهد أخر طلبت "فاطمة" من شقيقتها "فائقة" أن تترك أولادها الثلاثة الأشقياء معها حتى تذهب إلى موعد عشاء رومانسي مع "محسن" سعود بوشهري"، لكن ما حدث كان صدمة للشقيقتان بعدما هرب الأولاد خارج المنزل.

وكشفت "فائقة" ريم عبدالله خبر زواجها من جوهر "عبد العزيز النصار لـ والدتها "كلثم" و"زبيدة" سعاد علي، وبعدما رفضت كلثم وزبيدة عاد في قرارهما حيث أصبحا أمام أمر واقع.

وفازت "كلثم" بـ 10 مليون دينار كتعويض.



تدور أحداث المسلسل في إطار درامي كوميدي، واقعي وقريب من

البيت الخليجي، الذي يحمل رسالة مهمة، حيث أنه عمل اجتماعي انساني تتخلله بعض المواقف الكوميدية من أبطاله، ويحكي قرة عينك قصة سيدة تدعى كلثم عبد الرزاق التي سجنت ظلماً وتجد الحياة مختلفة بعد خروجها.المسلسل من بطولة حياة الفهد، سعاد علي، شيماء علي، بثينة الرئيسي، محمد الدوسري، ريم عبدالله، عبدالعزيز النصار، سعود بوشهري، شيماء سليمان، حسين الحداد، عبدالرحمن الفهد، أنوار السبيعي، ريان دشتي، الغالية، جميل الشايب، عبدالله الفريح، نور عبدالله، علي ششتري، هاجر السهلي، نور محمد، نسرين سروري.