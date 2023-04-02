انتصارات العاشر من رمضان ومواهب الاوبرا بين المشاعر الحماسية والروحانية على المكشوف

ياسر رشاد - القاهرة - تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة وفى اجواء تمزج المشاعر الوطنية والروحانية احتفلت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر باليوبيل الذهبى لذكرى انتصارات العاشر من رمضان كما افتتحت فعاليات برنامج امسياتها المميزة خلال الشهر المعظم .

فوسط حشد جماهيرى ضم مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية قدمت فرقة الموسيقات العسكرية بقيادة كل من المايسترو أحمد سليم والمايسترو عهدي عبد الرحمن تشكيلات حركية متنوعة.

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ثم ادت على المسرح المكشوف مجموعة من الاعمال الوطنية والدينية والمارشات العالمية بمشاركة المطرب السيد محمود بكر ونالت الاعجاب والاستحسان كان منها موسيقي عمر الخيام ، مولاي ، أمين امين ، محمد يا رسول الله ، نبينا هادينا ، المسك فاح ، بوابة الحلواني ، بحبك يا مصر ، الإفتتاحية ، مارش القوافل ، الرقص مرة أخري ، كان كان ، الارض الطيبة ، لكل جندي مصري ، بنفس روح النصر لأكتوبر ، رايات النصر ، عشانك انت اتحدي اي مستحيل ، يا أغلي اسم في الوجود ، حلوة بلادي وياحبيبتي يا مصر .

بعدها تغنى كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار بعدد من الاعمال الحماسية

والروحانية الشهيرة التى تفاعل معها الحضور كان منها بسم الله ، يا رحمن ، رمضان جانا ، من نورك يارب اهديني ، واحشنا يا رسول الله ، الرضا والنور ، تجلي مولد الهادي ، عاش ، عشاق جمال النبي ، قلبك حنين يا نبي ، سمينا وعدينا ، لاجل النبي ، فيها حاجة حلوة ، مسك الختام ، القلب يعشق أداها الواعدون مريم حنفي ، محمد محمود ، اسراء عصام ، محمد يسري ، لوجي ناصر ، حسام ، محمد نادر ، حنين محمد ، أحمد فايد ، ريم أيمن ، هاجر ، شرف ، ساندرا ، احمد مجدي .

يذكر ان برنامج فعاليات الاوبرا خلال شهر رمضان المعظم يضم عروضا متنوعة لفرق فنية شابة متفردة وليالى لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية والاسلامية .