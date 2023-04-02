شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهيم عن "عملة نادرة": سعدت بالمشاركة مع نيللى كريم وكمال أبو رية فنان قدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان أحمد فهيم عن سعادته البالغة بالمشاركة في مسلسل "عملة نادرة" بدور "عطية أبو عصايا"، قائلًا: "أنا أول مرة أشتغل مع المخرج ماندو العدل، ودي حاجة جميلة بالنسبالي، والمشاركة مع نيللي كريم حاجة كبيرة".

وتابع لـ ”الخليج 365” أنه يقوم بشخصية "عطية"، وهي شخصية قوية ومتسرعة، ولديها دافع قوي للانتقام، مشيرًا إلى أنه دخل تصوير مسلسل "جعفر العمدة" الأول، مضيفًا: "فدا أداني مساحة أشوف "سيد" وأشتغل عليها، وبعدها جالي "عملة نادرة"، وبدأت أستعد للشخصية الصعيدية، والشخصيتين أبعد ما يكون عنى".



أحمد فهيم من مسلسل عملة نادرة

وعن تعاونه مجددًا مع النجم كمال أبو رية، إذ أنه يجسد دور شقيقه، أوضح: "كان ليا الشرف أشتغل تاني من الفنان كمال أبو رية، لأنه فنان كبير وقدير، وكمان أنا اتعلمت منه في الشغل مش بيبخل على أي ممثل بأي معلومة".

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

يعرض مسلسل عملة نادرة يوميا الساعة 7.30 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 1.30 مساء، بينما يعرض على قناة CBC دراما الساعة 8.45 مساء والإعادة الساعة 4.30 صباحاً والساعة 9.15 صباحاً والساعة 3.30 مساء بجانب العرض على Watch it الساعة 8 مساء.