شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 10.. جابر يسلم نفسه للشرطة وحبسه 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم جابر (أحمد العوضي) بتسليم نفسه إلى الشرطة، خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 10، ويعترف على نفسه عند سؤاله عن الأدوية المغشوشة، كما يرفض الاعتراف إذا كان له شركاء، ليحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقبل ذهابه إلى الشرطة واجه مهرة، التي رفضت حديثه معها، وأخبرته أنها لا تسامحه وأنه ظلمها معه، ثم طردته من الشقة.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.