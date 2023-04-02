شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر أنيستون: الجيل الجديد يصف مسلسل Friends بـ "المسيء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الممثلة العالمية جينيفر أنيستون أفكارها حول تطور الكوميديا، قائلة إن هناك الآن "جيل كامل" من الأشخاص الذين يجدون مسلسل Friends "مسيء".

في حديثها لـ أسوشيتد برس، تناولت نجمة مسلسل Friends كيف تغير العالم منذ أن تم بث العمل في التسعينيات، حيث صرحت قائلة:"هناك جيل كامل من الأطفال، الذين يعودون الآن إلى حلقات Friends ويجدونها مسيئة، كانت هناك أشياء لم تكن مقصودة أبدًا، وكان يجب أن نفكر في الأمر جيدًا أثناء تصويرها، لكن لا أعتقد أن هناك حساسية مثل الموجودة الآن".

في السنوات الأخيرة، تم انتقاد Friends بسبب افتقارهم للتنوع بالإضافة إلى عدد من النكات المعادية للمثليين والمتحولين جنسياً، حيث تابعت أنيستون قائلة: "لقد تطورت الكوميديا، وتطورت الأفلام، والآن الأمر صعب بعض الشيء لأنه عليك توخي الحذر الشديد، مما يجعل الأمر صعبًا على الكوميديين، لأن جمال الكوميديا هو أننا نسخر من أنفسنا، نسخر من الحياة."

وتابعت أنيستون قائلة: "كان الأمر يتعلق بتثقيف الناس حول مدى سخافة من حولهم، والآن لا يسمح لنا فعل ذلك، الجميع يحتاج شيء مضحك العالم بحاجة إلى الفكاهة، لا يمكننا أن نأخذ أنفسنا على محمل الجد، خاصة في الولايات المتحدة، الجميع منقسمون للغاية ".