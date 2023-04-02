لن تعرفوها: صورة نادرة تُنشر لأول مرة لـ هيفاء وهبي في سن المراهقة.. كانت مختلفة كليًا وبشرتها سمراء!! – شاهد

كتب امير فتحي في الأحد 2 أبريل 2023 02:43 صباحاً - دائما ما يحرص عدد كبير من الفنانين على مشاركة جمهورهم بصور من مراحلهم العمرية المختلفة، ولحظات خاصة في حياتهم.

ومع انتشار هذه الصور يبحث الجمهور عن صور خاصة أكثر، ليتعرف عن فنانة المفضل في كل مراحل حياته.

ومن بين هؤلاء الفنانة البنانية هيفاء وهبي التي تداول جمهورها صورة نادرة لها من مراهقتها، حيث بدت بملامح مختلفة كثيرًا وشعر كثيف ووزن زائد، ورأي الكثيرين أنها كانت مختلفة كثيرًا في تلك المرحلة العمرية المبكرة.

هيفاء وهبي في مرحلة المراهقة

إطلالة رمضانية لـ هيفاء وهبي

يُذكر أن هيفا كانت نشرت مؤخرًا صورًا ظهرت فيها بكاردي منقوش على شكل عباءة في أول أيام رمضان المبارك.

ونسّقت مع العباءة حذاءً نسائياً فضّياً بكعب عال مع بعض الإكسسوارات البسيطة لإضافة لمسة عصرية إلى إطلالتها.

هيفاء تقاضي أشخاصًا أساءوا لها على السوشيال ميديا

وكانت قد أعلنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إقامة دعوى قضائية ضد أشخاص تعرضوا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالإساءة.

وقالت هيفاء وهبي في تصريحات عبر إحدى القنوات اللبنانية: «لجأت للقانون لكي أسترد حقي وهذه الرسالة لجميع الناس، أي حدا يضايقكم على السوشيال ميديا لازم يتحبس وياخد جزائه على أفعاله، ولازم تلجأوا للقضاء، لأن السوشيال ميديا بيحصل فيها تخطي كتير للحدود، فيجب على هؤلاء الأشخاص أن يأخدوا جزاءهم ويتم معاقبتهم وحبسهم فورا».

هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها الـ 51

وكانت منذ أسابيع قليلة قد احتفلت هيفاء وهبي مع الأصدقاء والعائلة بعيد ميلادها الذي يوافق 10 من مارس، واختارت للمناسبة بنطلون بالأبيض والأسود مع توب قصيرة من دون أكمام باللون نفسه، واعتمدت تسريحة الشعر المتموج.

وأقيم الاحتفال في أحد مطاعم في العاصمة اللبنانية بيروت حيث تواجدت والدتها معها وشقيقتيها هنا وعليا وعدد من الأصدقاء، وشكرت هيفاء الدكتور روي مطران على الاحتفال الذي جمع أفراد العائلة، وقامت بتقطيع قالب الحلوى الضخم الذي كُتب عليه “الواحدة والوحيدة الديفا”.

أيضًا إحتفلت هيفاء مع جمهورها في قطر بحفل ناجح جمعها مع إليسا التي بدورها احتفلت بها أمام الجمهور.

حفل عيد الفطر في أبو ظبي

وتستعد المطربة اللبنانية هيفاء وهبي لإحياء أولى حفلات عيد الفطر القادم وذلك يوم 22 من شهر إبرايل والموافق ثاني أيام عيد الفطر.

الحفل يقام داخل فندق انتركونتيننتال بأبو ظبي، ومن المفترض أن يتم طرح التذاكر خلال أيام قليلة من الآن.

أحدث أعمال هيفاء وهبي

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي، فيديو كليب أغنية “تيجي” التي طرحتها عبر قناتها بموقع الفيديوهات “يوتيوب“.

أحدث أعمال هيفاء وهبي «فيلم رمسيس باريس» وجسدت خلال أحداثه دور فتاة شعبية تدعى حنين، تضطر للسفر إلى أوروبا وتواجه صعوبات.

شارك في الفيلم عدد من النجوم، أبرزهم محمد سلامة، محمد أسامة أس أس، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد ثروت، محمود حافظ، مصطفى البنا، التونسية سميرة مقرون.

كما شاركت هيفاء وهبي في مسلسل “أسود فاتح” بطولة: “معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف.

المسلسل من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

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