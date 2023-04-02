شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حضرة العمدة الحلقة 10.. أهل تل شبورة يغنون لروبى "على اليادى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي العديد من الأحداث، حيث ذهبت صفية " روبي " مكان تعليم الرسم الذي أقامه جمال صابرة وكان به العديد من أهل تل شبورة، وقاموا أهل تل شبورة بغناء أغنية " علي اليادي" لصفية ، وسعدت بذلك وقالت لصابرة إن أصواتهم جميلة وأن تل شبورة بها الكثير من المواهب، وطلبت منه أن تستعين به هو وطلابه للرسم على جدران المدرسة.

مسلسل "حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.