شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حضرة العمدة الحلقة 10.. روبى تتفقد مدرسة تل شبورة وتأمر بتجديدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة العاشرة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي ، العديد من الأحداث ، حيث قررت الدكتورة صفية " روبي " أن تتفقد مدرسة تل شبورة، وعندما وصلت تفاجأت بخراب المدرسة وعدم وجود مراوح بالإضافة أن دورات المياه لا تصلح للإستخدام ، ووجود أدراج دراسة في منتصف الحوش وهذا من الممكن أن يتسبب في أذى للطلاب ، فأنفعلت علي حافظ " محمد محمود عبد العزيز " وقررت التبرع للمدرسة لشراء مراوح وتصليح دورات المياه .

مسلسل "حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.