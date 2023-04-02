شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الكانتو الحلقة 10.. عبد العزيز مخيون يحتضر ويخبر مها نصار بسر كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 10 مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، المنافس في دراما رمضان 2023، العديد من الأحداث، إذ تقابل فاطمة، رشاد الحرامي وتطلب منه أن يكف عن طلب سرقة الحجة له، وأن يتقدم للزواج منها.

فيما يذهب أمير كرارة (طه القماش) لمقابلة (راوية) في الحفلة، لكن والدتها شيرين تعلن خطبة راوية على يوسف، وينصرف طه القماش غاضبا، وتذهب خلفه مي عز الدين وتخبره بأن فوجئت بالأمر مثله تماما ولا تجمعها أية علاقة بيوسف.

ويصاب الجد (حسانين) عبد العزيز مخيون بأزمة صحية، وتجلس بجواره (فاطمة) مها نصار، ويخبرها أثناء معاناته من المرض بأن اسمه الحقيقي (طه) وغيّره لكي يهرب من الثأر، وأن الدكان ليس من حقه وأنه حرام، ويطلب منها أن تخبر طه بالبحث عن ابن صاحب الدكان ويعطيه حقه.





قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.