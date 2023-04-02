شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الكانتو الحلقة 10.. طلاق عائشة من علون وشحاتة يطلب الزواج من ابنة عوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصاعدت أحداث الحلقة 10 مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة والمنافس في دراما رمضان 2023.

وفاجأ (طه القماش) أمير كرارة (راوية) بزيارته لها، ويخبرها عما حدث معه، ويلومها على بيع الدكان الأحمر للمعلم عوض، وتدعوه إلى حفلة تقيمها بمناسبة تسديد ديون والدتها.

ويعرض شحاتة على المعلم عوض الزواج من ابنته عزيزة، ويطلب منه مهلة للتفكير، فيما يقع شجار بين علوان وعائشة، تنتهي بتطليقه لها.

قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.