شكرا لقرائتكم خبر عن عملة نادرة الحلقة 10.. نيللى كريم تقابل أخيها بعد فراق خمس سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، العديد من الأحداث، حيث ذهبت نادرة "نيللي كريم" للمستشفى عند أنس "ندى موسى" كي تكشف على ابنها الرضيع، ثم تركته معها وذهبت لتقابل أخيها، بعد فراق خمس سنوات، وكشف الحوار بينهم أنها لا تستطيع أن تقابله حتى لا يعرف عبد الجبار "جمال سليمان" من أي بيت هي، فبالتالي يعرف أنها بنت الرجل الذي قتله في الماضي، وأثناء المقابلة أعطت له نسخة من تقرير الطب الشرعي، وطلبت منه أن تهرب من بيت عبد الجبار في أسرع وقت.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموالا ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.