شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء وطنية وروحانية احتفالا بذكرى انتصار العاشر من رمضان فى الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، وفى أجواء تمزج المشاعر الوطنية والروحانية احتفلت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، باليوبيل الذهبى لذكرى انتصارات العاشر من رمضان، كما افتتحت فعاليات برنامج أمسياتها المميزة خلال الشهر المعظم.

فوسط حشد جماهيرى ضم مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية قدمت فرقة الموسيقات العسكرية بقيادة كل من: المايسترو أحمد سليم والمايسترو عهدي عبد الرحمن تشكيلات حركية متنوعة، ثم أدت على المسرح المكشوف مجموعة من الأعمال الوطنية والدينية والمارشات العالمية بمشاركة المطرب السيد محمود بكر ونالت الإعجاب والاستحسان كان منها موسيقي عمر الخيام ، مولاي ، أمين امين ، محمد يا رسول الله ، نبينا هادينا ، المسك فاح ، بوابة الحلواني ، بحبك يا مصر، الافتتاحية ، مارش القوافل ، الرقص مرة أخرى ، كان كان ، الأرض الطيبة ، لكل جندي مصري ، بنفس روح النصر لأكتوبر ، رايات النصر ، عشانك أنت اتحدى أي مستحيل ، يا أغلى اسم في الوجود ، حلوة بلادي ويا حبيبتي يا مصر.

بعدها غنى كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب، بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار، عددا من الأعمال الحماسية والروحانية الشهيرة التى تفاعل معها الحضور كان منها بسم الله ، يا رحمن ، رمضان جانا ، من نورك يارب اهديني ، واحشنا يا رسول الله ، الرضا والنور ، تجلي مولد الهادي ، عاش ، عشاق جمال النبي ، قلبك حنين يا نبي ، سمينا وعدينا ، لاجل النبي ، فيها حاجة حلوة ، مسك الختام ، القلب يعشق أداها الواعدون مريم حنفي ، محمد محمود ، إسراء عصام ، محمد يسري ، لوجي ناصر ، حسام ، محمد نادر ، حنين محمد ، أحمد فايد ، ريم أيمن ، هاجر ، شرف ، ساندرا ، أحمد مجدي.

يذكر ان برنامج فعاليات الاوبرا خلال شهر رمضان المعظم يضم عروضا متنوعة لفرق فنية شابة متفردة وليالى لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية والاسلامية .