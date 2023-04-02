شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 10.. الحكم على العوضى بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 10 تحويل جابر (أحمد العوضي)، إلى محكمة الجنائيات بعد اعترافه بتهمة توزيع الأدوية المغشوشة والمجدولة على الصيدليات، كما حكمت المحكمة عليه بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 50 ألف جنيه.

تحاول مهرة (ياسمين عبد العزيز) الحديث مع جابر لتبرئة نفسه أمامها، وهي ستصدقه ولكنه يرفض الحديث، فتتوهم أنه خدعها، ثم تذهب سحر (مها نصار) إلى زيدان (ماجد المصري) وتخبره بما حدث في قضية جابر، وأنها تعرف صديقتها جيدا فلن تقبل لما حدث، بعد أن أحبته، كما يظهر جابر في نهاية الحلقة بملابس السجن وبقائه بجانب المجرمين والمساجين.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.







