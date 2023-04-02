شكرا لقرائتكم خبر عن حضرة العمدة الحلقة 10.. العشرى يعتب على محمود عبد المغنى بسبب رسمه روبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبى الكثير من الأحداث، حيث ذهب الشيخ دواره " جلال العشرى " لجمال صابرة " محمود عبد المغنى " وعاتبه بسبب رسمه لحضرة العمدة صفية "روبي" على مدخل البلد، كما عاتبه على تعليم الرسم للولاد والبنات بتل شبورة سويا واختلاطهم معاً، ورفض صابرة النقاش فى الموضوع وعرفه أنه يعرف الدين الإسلامى جيداً وقواعده وشريعته فتركه وانصرف.

مسلسل "حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمى، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوى، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس فى الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين ومعارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولى سيدة شابة لمنصب كان حكراً على الرجال.