شكرا لقرائتكم خبر عن الصفارة الحلقة 10.. شيرين رضا تحاول الصلح بين أحمد أمين وآية سماحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز شفيق (أحمد أمين) عشاء رومانسيا فى المنزل ويحاول تلطيف الأجواء بينه وبين زوجته شيرين (آية سماحة) وذلك فى الحلقة العاشرة من مسلسل الصفارة للنجم أحمد أمين والذى يتم عرضه على قناة DMC.

تزور شيرين رضا، شفيق (أحمد أمين) وزوجته شيرين (آية سماحة) مرة أخر فى محاولة جديدة للصبح بينهما، وتجلس مع شفيق وتعطيه العديد من النصائح للتعامل مع زوجته بشكل أفضل وكيفية التحدث معها فى العديد من الموضوعات وكذلك الخرج معها والعشاء سويا خارج المنزل، خاصة أن شيرين صديقتها وأصبحت تحتاج معاملة خاصة.

يجلس شفيق مع زوجته شيرين بعد مغادرة شيرين رضا المنزل قبل العشاء، ويسترجع شفيق إلى طفولته مرة أخرى بطريقة الفلاش باك وتحديدا حديث والده (محمود البزاوى) عن الحب وزواجه، ليعود شفيق مرة أخرى إلى شيرين ويؤكد لها حبه وتمسكه بها، إلا أن شيرين ما زالت تعيش فى أجواء اللا مبالاة، ولكنها توافق على إعطائه فرصة مرة أخرى.

يخرج شفيق مع أخيه وجيه (طه دسوقى) وعلاء (حاتم صلاح) محاولة منه لاصلاح علاقة وجيه مع خطيبته كارما (ماريا أسامة) ولكن كارما تتعامل مع شفيق على أنه حبيبها لتدخل شيرين بشكل مفاجئ وتجد زوجها شفيق مع كارما أختها وتخبره بأنها أصبحت تحب حمادة رغم أن قصتها معه كان من اختراعها ولكن شفيق يقرر الهروب من الموقف ويصفر بالصفارة.

مواعيد عرض مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والاعادة الساعة 12.45 صباحاً والساعة 12.15 ظهراً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والاعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً هذا بالاضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوامحمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.

قصة مسلسل الصفارة

تدور أحداث المسلسل حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فبهم ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجأت الغير متوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.













