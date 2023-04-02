للمرة الثالثة.. الحريري يواجه تهمة اغتصاب مضيفة والتحرش باخرى!

كتب امير فتحي في الأحد 2 أبريل 2023 12:50 صباحاً - زعمت مضيفتا طيران أنهما تعرضتا لاعتداء جنسي متكرر من قبل رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري على متن طائرته الخاصة وفقًا لدعوى قضائية فيدرالية حسب ما ذكرت صحيفة نيويورك بوست الاميركية.

ووفق التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك بوست، فإنّ الحريري قام بملامسة السيدتين بشكل منتظم واغتصب إحداهما بالقوة عدة مرات خلال الرحلات الجوية، كما زعمتا في أوراق المحكمة.

وهذه المرة الثالثة التي تحاول فيها السيدتان مقاضاة الحريري في نيويورك، بعد ان نفى الاخير مرارا هذه المزاعم التي وصفها بالكاذبة واعتبرها “حملة تشهير”.

يذكر أن الحريري قد نفى مرارًا هذه المزاعم ووصفها بأنها كاذبة واعتبرها “حملة تشهير”.

وكان قد تم إسقاط دعوتين قضائيتين سابقتين في محكمة الولاية أو رفضهما من قبل القاضي.

وقالت محاميته ، ريتا جلافين ، لقاضي المحكمة العليا في مانهاتن في أغسطس / آب ، إن الضحايا المزعومين “شاركوا في مضايقات طويلة الأمد للسيد الحريري بهدف استخدام مزاعم كاذبة ومثيرة في محاولة لانتزاع ملايين الدولارات بشكل غير مشروع”.