هذه الطفلة كبرت لتصبح من أجمل النجمات الشابات ووالديها من أشهر الفنانين.. وتشارك في رمضان 2023 بـ مسلسلين.. من هي؟!

كتب امير فتحي في الأحد 2 أبريل 2023 12:50 صباحاً - هي ممثلة تربّت وسط عائلة فنية، فهي ابنة الفنانة القديرة سهير المرشدي ووالدها هو الممثل والمخرج الكبير الراحل كرم مطاوع، بدأت حياتها الفنية منذ سنوات، وتركت بصمة جيدة في الدراما، إنها الفنانة المصرية حنان مطاوع.

حنان مطاوع شاركت جمهورها في لقطة نادرة لها من الطفولة، حيث ظهرت مع والدتها الفنانة سهير المرشدي وهي في سن صغير، وظهرت بشكل مختلف تمامًا، ولم يصدق الجمهور في البداية أنها هي.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور الفنانة عبر التعليقات، مشيدين بجمالها وبرائتها في تلك المرحلة العمرية.

صورة نادرة من طفولة حنان مطاوع مع والدتها سهير المرشدي

نبذة عن الفنانة حنان مطاوع

“حنان” هي ابنة المخرج والممثل الراحل”كرم مطاوع”، وقد بدأت العمل الفني عام 2001 من خلال دور مطربة في مسلسل “حديث الصباح والمساء”، وعملت في المسرح والتلفزيون والسينما وحتى الإذاعة.

ومن أشهر أعمالها “الإمبراطور”، و”شمس يوم جديد”، و”أميرة في عابدين”، و”حديث الصباح والمساء” ، و”نجمة الجماهير”، ولها العديد من الأفلام والتي كان آخرها فيلم “بعد الطوفان”، والذي يرصد الفساد في فترة حكم الرئيس الأسبق “محمد حسني مبارك”.

زواج حنان مطاوع

وتزوجت الفنانة حنان مطاوع عام 2016 من المخرج المسرحي أمير اليماني وانجبت إبنتها الوحيدة “أماليا” و تجدر الإشارة إلى أن الفنانة حنان مطاوع كانت في السابق خطيبة الفنان أحمد رزق

وقالت الفنانة حنان مطاوع في تصريح صحفي مؤخرًا إنها تعيش حياة أسرية مستقرة بعد أن تزوجت، مبدية استغرابها من بعض الشائعات التي خرجت عن انفصالها. وأضافت أن الزواج هو أفضل ما في الحياة، خاصة إذا تزوجت الفتاة من رجل يحبها حبًا حقيقيًا، ويقدرها ويحترم عملها وشخصيتها، ويتفاهم معها في كل كبيرة وصغيرة. وأوضحت، أن زوجها «غيور للغاية»، إلا أنه يحاول ألا يظهر ذلك للجمهور والمعجبين الذين يطلبون التقاط الصور التذكارية معي أثناء تواجدنا بالأماكن العامة داخل وخارج مصر.

حنان مطاوع في رمضان 2023

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة حنان مطاوع في الماراثون الرمضاني من خلال مسلسلين وهما «وعود سخية» و «سره الباتع»، والاخير المستوحى من رواية «سره باتع» للأديب الراحل يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، والعمل دراما عصرية تاريخية أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798.

أبطال “سره الباتع”

ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمروعبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد وفيق، منة فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان وآخرين من الفنانين المصريين والعرب.

مسلسل “وعود سخيّة”

والثاني مسلسل «وعود سخية»، وتدور أحداث مسلسل وعود سخية لـ حنان مطاوع في رمضان 2023 ضمن إطار درامي نفسي، مليء بالإثارة والغموض، حيث تتورط حنان مطاوع بطلة العمل في جريمة قتل، وتدور الأحداث ضمن 15 حلقة.

أبطال مسلسل وعود سخيّة

مسلسل وعود سخية بجانب الفنانة حنان مطاوع، كلاً من نور محمود، وصفاء الطوخي، سلوى خطاب، وسمر علام، تيسير عبد العزيز، وآخرين والعمل من تأليف أحمد صبحي والإخراج لـ أحمد حسن.

آخر أعمال حنان مطاوع

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع كانت مشاركتها في موسم مسلسلات رمضان 2022 الماضى بـ “مسلسل وجوه” وشاركها البطولة عابد عناني، محمود عبد المغنى، تأليف محمد على ابراهيم والإخراج أحمد حسن .

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