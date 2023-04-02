هاني شاكر يحيي حفلاً غنائياً في البحرين 24 أبريل

يحيى الفنان هاني شاكر أمير الغناء العربى، حفلاً غنائياً فى دولة البحرين، يوم الاثنين 24 أبريل الجارى، وذلك ضمن الحفلات التى حييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول العربية.

ويقدم الفنان هانى شاكر باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، والتى يتفاعل معها الجمهور منها: يا أغلى اسم فى الوجود، بحبك يا غالى، ح نعيش، كل ليلة، محتاجلك يا عمري، لما راح الصبر منه، مش بعتب عليك، أنت السبب، دعوة فرح، وعد مني، رسالة من تحت الماء، ماتهدديش، مشتريكي، معاك تحلو الدنيا، سالتك، لسة بتسألي، علي الضحكاية، أنا قلبي ليك.

يذكر أن النجم هانى شاكر طرح مؤخرًا أحدث أغنياته "فرق فى الإحساس"، الأيام الماضية على قناته على يوتيوب، والأغنية من كلمات إسماعيل رأفت، ألحان وليد سعد، توزيع خالد نبيل، مكس وماستر ياسر أنور.

وكان قد روج هانى شاكر للأغنية بـ"نيو لوك" جديد، على غير ما اعتاده جمهور أمير الغناء العربى، نال إعجاب محبيه ومتابعيه.

وأعلن الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين السابق عودته للتمثيل مرة أخرى بعد غياب دام لسنوات عديدة، حيث أكد أنه يستعد لدخول عالم الدراما التليفزيونية من خلال عمل درامى سيكون من تأليف أيمن سلامة، مشيرًا إلى أنه عقد عدة جلسات عمل مع سلامة للوقوف على التفاصيل المبدئية للشكل العام للمسلسل