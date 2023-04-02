شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 10.. مهرة تواجه جابر وتطرده من منزلهما بعد مطاردة الشرطة له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يذهب جابر (أحمد العوضي) إلى مهرة (ياسمين عبدالعزيز) بعد انتهائه من جنازة والدته قبل أن يسلم نفسه إلى الشرطة، خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 10، وتواجهه مهرة وتخبره أنه ظلمها معه، وأنها أصبحت لا تعرفه، وأنها كانت مرتاحة قبل مجيئه ودخول حياتها، ليرد عليها أنه لا يد له في كل ما حدث، لتطرده مهرة وتنعته بالكذب والغش، وتخبره أنها لا تسامحه على الفضيحة التي سببها لها.

ثم يذهب جابر إلى مكان تواجد سامي (أحمد الرافعي) ويعاتبه بعدم حضور جنازة والدته، ويسأله عن سبب حضور الشرطة إلى منزله، ولكن سامي يخبره أن الكاميرات صورته، بينما هو في رقبته زوجته وأولاده الخمسة، وأنه سوف يساعده، وأنه إذا كان يعلم أن الشرطة سوف تعرف الموضوع كان وجد شخصا آخر، وأن الشرطة لن تصدقه إذا جاء باسمه أمامهم، ليرد عليه أنه لن يقول اسمه ولكنه سيأخذ حقه منه عاجلا أم آجلا.





مواعيد عرض مسلسل ضرب ناريعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.